Kasganj News: चलती ट्रेन से मोबाइल लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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जीआरपी के अनुसार, 7 अक्तूबर को जिला एटा में थाना मारहरा के गांव हयातपुर माफी निवासी बबलू ने तहरीर दी थी कि उसका भाई लकी पैसेंजर ट्रेन में मथुरा से मारहरा जा रहा था। सिकंदराराऊ से मारहरा के बीच ट्रेन धीमी हुई।इसी दौरान ट्रैक के किनारे डंडा लेकर खड़े दो युवकों ने चलती ट्रेन में लकी के हाथ पर डंडा मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर मौके से भाग गए। मामले में जीआरपी थाना कासगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।जीआरपी पुलिस टीम ने ससूचना पर सिकंदराराऊ निवासी सनी (20) और जुगनू (21) को बृहस्पतिवार सुबह 7:20 बजे कासगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है।वर्जन :ट्रेन में सवार यात्री के हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल लूटने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9 और मोबाइल बरामद किए हैं। - कोमल कुंतल ,थानाध्यक्ष जीआरपी कासगंज