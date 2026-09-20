Kasganj News: सड़क पर बसें खड़ी करने वाले तीन चालकों को एआरएम का नोटिस

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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) कार्यालय ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एटा डिपो के तीन चालकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई शनिवार को जिलाधिकारी प्रणय सिंह द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद हुई।निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड के ठीक सामने सड़क पर कासगंज और एटा डिपो की तीन अनुबंधित बसें खड़ी पाई गई थीं, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार द्वारा जारी नोटिस में एटा डिपो के चालक गुड्डू मियां, रामनिवास और मदन पाल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।समस्या के स्थायी समाधान के लिए रोडवेज प्रशासन ने एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, बदायूं और बरेली डिपो के अधिकारियों को पत्र लिखा है। सभी डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी कोई भी बस सड़क पर खड़ी न मिले और संचालन अनिवार्य रूप से बस स्टैंड के अंदर से ही कराया जाए।