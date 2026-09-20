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Kasganj News: युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Sun, 20 Sep 2026 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:31 PM IST
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Main accused arrested in the case of a young man's fatal beating.
पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी कृपाशंकर। स्त्रोत : पुलिस मीडिया सेल
कासगंज। सोरोंजी के गांव नगला खंजी में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को कोतवाली पुलिस ने रविवार को गोरहा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस शनिवार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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सोरोंजी के गांव पैसोई निवासी मुकेश यादव (30) पुत्र स्व. विजय सिंह एक हफ्ते पहले राजस्थान में गोगामेड़ी की जात करने की बात कहकर घर से गया था। वह मंगलवार की रात को जात करके गांव लौट रहा था। मुकेश के भाई वीरेश ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि इस दौरान नगला खंजी गांव में आरोपी कृपाशंकर से उसका बीड़ी मंगाने पर विवाद हो गया।
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इस पर आरोपी ने भाई रोहताश, अवधेश और जिद्दी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। सभी आरोपी उसके भाई को मरणासन्न हालत में रतन दुलारो अस्पताल के पास बाजरे के खेत में मरा समझकर फेंक कर भाग निकले थे। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने भाई की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने मामले में आरोपी रोहताश को शुक्रवार को नदरई तिराहा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब मुख्य आरोपी कृपाशंकर को भी पुलिस ने रविवार को गोरहा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है।

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मृतक ने घायल अवस्था में पुलिस को आरोपियों के बारे में अहम जानकारी दी थीं। भाई की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। - ओपी सिंह, एसपी
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