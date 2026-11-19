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कानपुर। रामा यूनिवर्सिटी में युवा रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। 21 नवंबर तक चलने वाले मेले 10 हजार से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। पहले दिन पर 1000 से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मेले में कृषि, एग्रीटेक, हेल्थकेयर, फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। पहले दिन 500 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए चयनित किया। निदेशक डॉ. प्रणव सिंह ने बताया कि मेला 21 नवंबर तक जारी रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें प्रतिभाग करेंगी।