कन्नौज: यूजीसी नियमों में बदलाव के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, छिबरामऊ में पुलिस ने रोका जुलूस

चौराहे पर पुलिस ने रोका पैदल मार्च

युवाओं का जुलूस जैसे ही छिबरामऊ चौराहे की ओर बढ़ा, मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, सीओ सुरेश मलिक और कोतवाल कपिल दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को चौराहे पर ही रोक दिया।