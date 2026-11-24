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कानपुर। नरवल के ग्राम सवायजपुर में सोमवार शाम 18 वर्षीय युवती का शव कमरे में कुंड के सहारे फंदे से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि परिजन के मुताबिक युवती मानसिक रूप से बीमार थी। सवायजपुर गांव निवासी निधि करीब 18 वर्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। सोमवार सुबह उसका शव दुपट्टे से फंदे पर लटका मिला। पिता संतराम के मुताबिक निधि पांच भाइयों व दो बहनों में सबसे छोटी थी। नरवल थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)