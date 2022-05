{"_id":"6294598bd9ba9d3d52405d93","slug":"young-man-tied-with-a-rope-and-beaten-up-in-a-house-dispute-in-unnao-police-took-two-into-custody","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: मकान के विवाद में युवक को रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने दो को लिया हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 30 May 2022 11:14 AM IST