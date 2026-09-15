Kanpur News: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप लगा हंगामा
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:03 AM IST
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कानपुर। अनवरगंज थाना क्षेत्र के डिप्टी पड़ाव में रुबीना (28) का रविवार देर शाम फंदे पर शव लटका मिला। लखनऊ निवासी मायके पक्ष ने पति और ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। लखनऊ के ऐशबाग निवासी मो.जहीर ने बताया कि साल 2019 में रुबीना की शादी डिप्टी का पड़ाव निवासी तालिब से की थी। आरोप है कि तीन महीने पहले तालिब ने तीन बच्चों की मां से निकाह कर लिया।
इसके बाद घर में कलह शुरू हो गई। रुबीना ने कुछ समय पहले मायके जाने के लिए कहा तो तालिब ने मना कर दिया। रविवार देर शाम कॉल कर बताया कि रुबीना ने सुसाइड कर लिया है। महिला के गले में चोट के निशान मिले हैं। उन लोगों ने गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया। अनवरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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इसके बाद घर में कलह शुरू हो गई। रुबीना ने कुछ समय पहले मायके जाने के लिए कहा तो तालिब ने मना कर दिया। रविवार देर शाम कॉल कर बताया कि रुबीना ने सुसाइड कर लिया है। महिला के गले में चोट के निशान मिले हैं। उन लोगों ने गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया। अनवरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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