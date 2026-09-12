फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Four more houses swallowed by the Ganges; villagers spending sleepless nights.

Farrukhabad News: गंगा में समाए चार और मकान, ग्रामीण जागकर काट रहे रातें

Sat, 12 Sep 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Four more houses swallowed by the Ganges; villagers spending sleepless nights.
शमसाबाद। गंगा के मुहाने पर आए समैचीपुर चितार में गंगा का कटान तेज है। बृहस्पतिवार रात में चार और ग्रामीणों को मकान गंगा में समा गया। इससे दहशत बढ़ गई है। कटान के किनारे पर आए ग्रामीण रातों की नींद नहीं ले पा रहे हैं। बाढ़ राहत कार्य फिलहाल राहत नहीं दे पा रहे हैं।
विज्ञापन

समैचीपुर चितार गांव में करीब 15 दिन से कटान चल रहा है। धार के मुहाने पर मकानों को आता देख ग्रामीण सामान निकालकर ले जा रहे हैं। पक्के मकान गिर रहे हैं। बृहस्पतिवार रात गांव के आसिफ, वारिस, शमशुल और जाफरीन के घर गिर गए। मकान मालिक अपने आशियानों को गिरता देख भावुक हो रहे हैं। गंगा के कटान की जद में आ रहे घरों से ग्रामीण सामान निकालने में जुटे हैं। शुक्रवार सुबह से ही कई ग्रामीण नावों, मोटर बोट से घरेलू सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते दिखे। कटान की गति तेज होने से ग्रामीणों को अब कई अन्य मकान भी गिरने की आशंका सताने लगी है।
विज्ञापन

कायमगंज एसडीएम ने एनडीआरएफ टीम को बाढ़ प्रभावित गांवों में निगरानी तेज रखने के निर्देश दिए। टीमों को नाव के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने को कहा है। वह खुद बाढ़ प्रभावित लोगों पर नजर रखे हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
पुनर्वास के लिए 14 बीघा भूमि चिह्नित
कायमगंज उपजिलाधिकारी अभिषेक वर्मा ने बताया कि बाढ़ में जिन लोगों के मकान कट गए हैं, उन्हें हर हाल में पुनर्वासित किया जाएगा। इसके लिए 14 बीघा भूमि चिह्नित कर ली गई है। शीघ्र ही उसमें आशियाने बनाने की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। बाढ़ में मकान कटने के बाद कोई भी खुली छत के नीचे नहीं रहेगा।

----------------
बाढ़ पीड़ितों को बांटे लंच पैकेट
शमसाबाद। सपा नेता सर्वेश आंबेडकर ने बाढ़ प्रभावित समैचीपुर चितार, शरीफपुर और गुटैटी दक्षिण में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लिया। उन लोगों को लंच पैकेट दिया। उन्होंने कहा कि सपा गरीबों और पीड़ितों के साथ खड़ी है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed