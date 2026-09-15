Kanpur News: महिला को घोड़े ने कई जगह काटा, हालत गंभीर
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:59 AM IST
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कानपुर। शहर में कुत्तों और बंदरों के आतंक के बीच सोमवार रात सनिगवां क्षेत्र में महिला को घोड़े ने कई जगह काट लिया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वह पति को खाना देकर लौट रही थीं। अचानक घोड़े ने उन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने लाठी-डंडे लेकर घोड़े को खदेड़ा। कांशीराम अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
सनिगवां के डबल स्टोरी कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाय की दुकान लगाते है। सोमवार रात में उनकी पत्नी अफसाना बेगम उनको खाना देने गई थीं। वह रात करीब दस बजे खाना देकर लौटने लगीं तभी एक घोड़े ने उन्हें दौड़ा लिया। वह भागने के चक्कर में गिर गईं। इस दौरान घोड़े ने उन्हें कई जगह काट लिया। अहमद के मुताबिक घोड़े ने सुबह भी एक युवक को काट लिया था। वहीं हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। परिजन काफी देर तक डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे।
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सनिगवां के डबल स्टोरी कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर चाय की दुकान लगाते है। सोमवार रात में उनकी पत्नी अफसाना बेगम उनको खाना देने गई थीं। वह रात करीब दस बजे खाना देकर लौटने लगीं तभी एक घोड़े ने उन्हें दौड़ा लिया। वह भागने के चक्कर में गिर गईं। इस दौरान घोड़े ने उन्हें कई जगह काट लिया। अहमद के मुताबिक घोड़े ने सुबह भी एक युवक को काट लिया था। वहीं हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। परिजन काफी देर तक डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे।
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