फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Willows and Scorchers won matches in the UCL.

Kanpur News: यूसीएल में विलोज और स्कॉर्चर्स ने जीते मैच

Sat, 03 Oct 2026 02:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Willows and Scorchers won matches in the UCL.
कानपुर। यूनाइटेड चैंपियंस लीग (यूसीएल) सीजन-2 के तहत शुक्रवार को दो मैच खेले गए। पहले मैच में विलोज ने पिच राइडर्स को और दूसरे मैच में नाइट स्कॉचर्स ने जेबीके इलेवन को मात दी। यूपीसीए कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला और जय कुमार ने शुभारंभ किया। राकेश मसाला ग्राउंड पर पहले मुकाबले में पिच राइडर्स की टीम 17.1 ओवर में 100 रन पर सिमट गई।
विज्ञापन


आरिश ने 38 रन बनाए। स्कोरिंग विलोज के अजय ठाकुर ने चार ओवर में 13 रन देकर चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विलोज के अभिषेक विज के 48 रन और अजय ठाकुर के नाबाद 35 रन की बदौलत 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। पिच राइडर्स के शिवांशु दीक्षित ने चार और अभिजीत सिंह ने दो विकेट लिए।
विज्ञापन


टीएसएच पालिका ग्राउंड पर दूसरे मुकाबले में नाइट स्कॉर्चर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज अविनाश कुमार ने 77 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 108 रन की पारी खेली। क्षितिज ने 35 रन बनाए। जवाब में जेबीके 11 की टीम 27.3 ओवर में 159 रन पर आउट हो गई। आदित्य शर्मा ने 34 और रोहित गुप्ता ने 32 रन बनाए। नाइट स्कॉर्चर्स के कप्तान अनुराग पांडे ने 27 रन देकर चार विकेट लिए। मिशन गुप्ता ने तीन और अर्पित तिवारी ने दो विकेट चटकाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed