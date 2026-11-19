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इसके साथ ही टोल-फ्री शिकायत नंबर समिति के बाहर की तरफ चस्पा कराने को कहा। गोदाम और समिति परिसर में साफ-सफाई पर जोर दिया। वहीं तिगाई स्थित उर्वरक दुकान कृष्णा ट्रेडर्स बंद मिला। इसपर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय को निर्देश दिए कि चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की जाए। कहा शिथिलता व अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज्ञापन

इसके बाद उन्होंने रुरवाहार स्थित साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया। जर्जर छत की मरम्मत, पुराने स्टॉक की नीलामी एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैशलेस और सुगम भुगतान की सुविधा के लिए समिति पर क्यूआर स्कैनर लगाना अनिवार्य है जो यहां नहीं मिला। इसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर तत्काल क्यूआर स्कैनर लगवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टोल-फ्री शिकायत नंबर समिति के बाहर की तरफ चस्पा कराने को कहा। गोदाम और समिति परिसर में साफ-सफाई पर जोर दिया। वहीं तिगाई स्थित उर्वरक दुकान कृष्णा ट्रेडर्स बंद मिला। इसपर उन्होंने जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय को निर्देश दिए कि चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की जाए। कहा शिथिलता व अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इसके बाद उन्होंने रुरवाहार स्थित साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया। जर्जर छत की मरम्मत, पुराने स्टॉक की नीलामी एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैशलेस और सुगम भुगतान की सुविधा के लिए समिति पर क्यूआर स्कैनर लगाना अनिवार्य है जो यहां नहीं मिला। इसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर तत्काल क्यूआर स्कैनर लगवाने के निर्देश दिए।

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कानपुर देहात। सीडीओ विधान जायसवाल ने बुधवार को थोक केंद्रीय उपभोक्ता समिति तिगाईं का निरीक्षण किया। यहां कांटा, बांट और अन्य माप उपकरण प्रमाणित नहीं पाए गए। लापरवाही पर उन्होंने चेतावनी दी। तत्काल बांट-माप विभाग से संपर्क कर सभी तौल उपकरणों का विधिवत सत्यापन व मुद्रांकन कराने के निर्देश दिए। उपलब्ध स्टॉक और वितरण पंजिका देखी। उर्वरक बिक्री रजिस्टर पर विक्रेताओं के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताई और मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए।