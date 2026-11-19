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कार्यक्रम का शुभारंभ शाम को गुरुद्वारा साहिब में रहिरास साहिब के पाठ से हुआ। कीर्तन समागम की शुरुआत लाजपतनगर के सज्जन सिंह ने जहां बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोवा... और मिटिआ अंधेरा चंद चड़िआ... जैसे शबद के गायन से की। इसके बाद अखंड कीर्तनी जत्थे ने गुरु नानक देव के आगमन से संसार में हुए आध्यात्मिक प्रकाश का संदेश दिया। अमृतसर के हजूरी रागी रंजीत सिंह ने गुरबाणी की प्रस्तुति दी। वहीं लॉस एंजिलिस से आए प्रसिद्ध कीर्तनी अनंतवीर सिंह ने हम बैठे तुम देवो असीसा... और माधो माधो हम ऐसे, तू ऐसा... जैसे शबद सुनाकर संगत को भावविभोर किया। समागम के अंत में सर्वत्र सुख-शांति एवं सभी की भलाई के लिए अरदास की गई। इसके बाद संगत ने गुरु का अटूट लंगर ग्रहण किया। कार्यक्रम में गुरचरण सिंह, गुरविंदर सिंह छाबड़ा, जसविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, लवी गंभीर, डॉ. मनप्रीत सिंह, हरमिंदर सिंह पुनी, गगन सोनी, यश छाबड़ा, जसबीर जुनेजा, रविंदर छाबड़ा, रविंदर सिंह सोमी, रिम्पी बिंद्रा, संदीप छाबड़ा एवं सुप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे।