कानपुर: रुक-रुक कर होती रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
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मानसून सक्रिय बना हुआ है। इससे रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि महानगर में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है।
मानसून की सक्रियता के कारण मौसम खुशनुमा रहेगा लेकिन उमस बनी रह सकती है। शनिवार को बीच-बीच धूप निकलने के साथ बादल छाए रहे। दोपहर के बाद हल्की बारिश हुई।
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मानसून की सक्रियता के कारण मौसम खुशनुमा रहेगा लेकिन उमस बनी रह सकती है। शनिवार को बीच-बीच धूप निकलने के साथ बादल छाए रहे। दोपहर के बाद हल्की बारिश हुई।
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सीएसए में 19.8 मिमी, कंपनीबाग क्षेत्र में 19.9 मिमी, काकादेव में 23.8 मिमी, एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र में 50 मिमी, नौबस्ता में 48.7 मिमी, सिविल लाइंस में 21.6 मिमी और बर्रा में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।
तापमान
अधिकतम- 33.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 25.4 डिग्री सेल्सियस
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