मुसीबत बनी बारिश: जलभराव से घरों तक आ रहे मगरमच्छ और जहरीले सांप, इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 02 Sep 2026 11:12 PM IST
सार
मकड़ीखेड़ा, सरस्वती विहार और गुप्ता सोसाइटी के आसपास बाढ़ जैसे हालात है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।
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विस्तार
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लगातार बारिश से मकड़ीखेड़ा और आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक भीषण जलभराव है। पानी में मगरमच्छ और जहरीले सांप तैरते हुए घरों के दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। मकड़ीखेड़ा, सरस्वती विहार और गुप्ता सोसाइटी में करीब एक सप्ताह से जलभराव की समस्या है। मंगलवार रात से हुई लगातार बारिश के बाद यहां स्थिति और गंभीर हो गई है।
क्षेत्र निवासी अंकिता मिश्रा, प्रियंका सिंह परमार, रमेश श्रीवास्तव, आर्यन सिंह, सोम तिवारी, आलोक यादव आदि ने बताया कि मुख्य मार्ग के अलावा करीब छह गलियां पानी से लबालब हैं। करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा मकड़ीखेड़ा नाला जगह-जगह क्षतिग्रस्त है और सफाई भी आधी-अधूरी है। इससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जलभराव के कारण लोगों ने ड्यूटी और बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। दो परिवार मकानों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां शरण ले चुके हैं। जरूरी सामान और सब्जी खरीदने के लिए भी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। विकास सिंह, विनोद, हिमांशु और आशीष ने कहा कि ड्यूटी जाने वाले लोग दूसरी जगह पर बाइक खड़ी कर पैदल घर पहुंचने को मजबूर हैं।
विधायक ने जलनिकासी कराने के दिए निर्देश
कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने बुधवार को नवशील धाम, गुप्ता सोसाइटी, मकड़ीखेड़ा और सुखाऊपुरवा समेत प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी, तहसीलदार और लेखपाल रहे। विधायक ने मुख्य अभियंता को पंपिंग जनसेट लगाकर पानी मुख्य नाले में निकालने के निर्देश दिए। जलनिकासी वाले स्थानों पर दो पोकलैंड लगाने और जलकुंभी व अन्य अवरोध हटाने को कहा। रात्रि आवागमन के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए।
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क्षेत्र निवासी अंकिता मिश्रा, प्रियंका सिंह परमार, रमेश श्रीवास्तव, आर्यन सिंह, सोम तिवारी, आलोक यादव आदि ने बताया कि मुख्य मार्ग के अलावा करीब छह गलियां पानी से लबालब हैं। करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा मकड़ीखेड़ा नाला जगह-जगह क्षतिग्रस्त है और सफाई भी आधी-अधूरी है। इससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जलभराव के कारण लोगों ने ड्यूटी और बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। दो परिवार मकानों में ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां शरण ले चुके हैं। जरूरी सामान और सब्जी खरीदने के लिए भी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। विकास सिंह, विनोद, हिमांशु और आशीष ने कहा कि ड्यूटी जाने वाले लोग दूसरी जगह पर बाइक खड़ी कर पैदल घर पहुंचने को मजबूर हैं।
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विधायक ने जलनिकासी कराने के दिए निर्देश
कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने बुधवार को नवशील धाम, गुप्ता सोसाइटी, मकड़ीखेड़ा और सुखाऊपुरवा समेत प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी, तहसीलदार और लेखपाल रहे। विधायक ने मुख्य अभियंता को पंपिंग जनसेट लगाकर पानी मुख्य नाले में निकालने के निर्देश दिए। जलनिकासी वाले स्थानों पर दो पोकलैंड लगाने और जलकुंभी व अन्य अवरोध हटाने को कहा। रात्रि आवागमन के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए।
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