हैलट परिसर में जलभराव, ओपीडी में छत से टपका पानी; मरीज परेशान

बारिश के बीच अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं अस्पताल की ओपीडी में भी बारिश का पानी छत से टपकता नजर आया। जगह-जगह पानी गिरने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हुई। ओपीडी में उपचार और जांच के लिए आने वाले मरीजों को बारिश के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा।

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