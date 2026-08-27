हैलट परिसर में जलभराव, ओपीडी में छत से टपका पानी; मरीज परेशान
Kanpur News: बारिश के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया। परिसर में जगह-जगह पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
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बारिश के बीच अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं अस्पताल की ओपीडी में भी बारिश का पानी छत से टपकता नजर आया। जगह-जगह पानी गिरने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हुई। ओपीडी में उपचार और जांच के लिए आने वाले मरीजों को बारिश के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा।
परिसर में पानी, ओपीडी में छत से टपका पानी
बारिश तेज होने के साथ ही अस्पताल परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। कई स्थानों पर पानी जमा होने से लोगों को संभलकर आवाजाही करनी पड़ी। दूसरी ओर ओपीडी की छत से पानी टपकने के कारण अस्पताल भवन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे।
मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव और छत से पानी टपकने की समस्या से उन्हें काफी परेशानी होती है। अस्पताल परिसर में जल निकासी और भवन की मरम्मत की व्यवस्था बेहतर किए जाने की जरूरत है।