पानी की किल्लत बढ़ी: चौथे दिन भी बंद रहेंगे बैराज के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट,15 लाख लोगों ने झेला जल संकट  

{"_id":"6285a65a75e0e91d28171d9e","slug":"water-treatment-plants-of-barrage-will-remain-closed-for-the-fourth-day-15-lakh-people-faced-water-crisis","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पानी की किल्लत बढ़ी: चौथे दिन भी बंद रहेंगे बैराज के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट,15 लाख लोगों ने झेला जल संकट ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 19 May 2022 07:37 AM IST