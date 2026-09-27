फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Water floods 200 shops at Ramghat Mandakini River water level rises above the danger mark

यूपी: फिर मंदाकिनी हाहाकारी, रामघाट की 200 दुकानों में भरा पानी; नदी का जलस्तर 18 घंटे से खतरे के निशान से ऊपर

Sun, 27 Sep 2026 03:20 PM IST
Sharukh Khan प्रशांत सैनी, संवाद न्यूज एंजेसी, चित्रकूट
प्रशांत सैनी, संवाद न्यूज एंजेसी, चित्रकूट Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 27 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

यूपी के चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी ने हाहाकार मचाया हुआ है। रामघाट की 200 दुकानों में पानी भर गया है। नदी का जलस्तर 18 घंटे से खतरे के निशान से ऊपर है। शनिवार दोपहर लगभग तीन बजे जलस्तर खतरे के निशान से मामूली कम हुआ था।

विज्ञापन
Water floods 200 shops at Ramghat Mandakini River water level rises above the danger mark
सरयू नाले के रपटे के ऊपर भरे पानी के बीच नाव निकालते लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य प्रदेश व पहाड़ों में तीन दिन से लगातार हो रही बारिश ने मंदाकिनी नदी को फिर उफान पर ला दिया है। नदी का जलस्तर पिछले 18 घंटे से खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है।
विज्ञापन


शुक्रवार रात 11.30 बजे नदी का जलस्तर 127.200 मीटर पहुंचा था। जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से करीब पौन मीटर अधिक है। हालांकि शनिवार दोपहर लगभग तीन बजे जलस्तर खतरे के निशान से मामूली कम हुआ है।
विज्ञापन


मंदाकिनी में उफान से रामघाट का आरती स्थल पूरी तरह डूब गया है। रामघाट की करीब 200 दुकानों में लगभग दो से तीन फीट पानी भर गया, जिससे दुकानदारों को सामान हटाना पड़ा। भरत मंदिर और मत्तगजेंद्रनाथ मंदिर की सीढ़ियां भी जलमग्न हो गई हैं। उतारा बाजार जाने वाला रास्ता और छोटा पुल भी पानी में डूब गया है जिससे आवागमन बाधित हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरयू नाले के रपटे के ऊपर से पानी बहने के कारण लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिले में पिछले तीन दिनों में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं, मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण मंदाकिनी में पानी लगातार बढ़ रहा है। पुलिस-प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग कर लोगों को नदी के पास जाने से रोका है।

डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह रात में ही एनाउंस करते करते रहे कि सभी लोग घर व दुकान खाली कर दें। साथ ही अपील किया कि जिनके घर कच्चे, क्षतिग्रस्त हैं या पहाड़ों और नदियों के किनारे स्थित हैं वे तत्काल नजदीकी पंचायत भवन, विद्यालय या अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

छोटे पुल पर पानी, पैदल पुल बना सहारा
यूपी-एमपी सीमा के पास नयागांव व हनुमान धारा की ओर जाने वाला पुल पिछली बाढ़ में बह चुका है। इसके बाद रामघाट-उतारा बाजार के पास बने छोटे पुल से लोगों की आवाजाही हो रही थी। रात में जलस्तर बढ़ने से यह पुल भी डूब गया। अब लोगों को नदी के दूसरी ओर जाने के लिए रामघाट के लोहे के पैदल पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी और बढ़ा तो यहां भी आवाजाही रोकनी पड़ सकती है। 

दुकानदारों ने समय रहते समेटा सामान
रामघाट में पानी बढ़ते ही दुकानदारों ने सामान हटाना शुरू कर दिया। दुकानदार रामसेवक, आदेश कुमार और सोमलता ने बताया कि पिछली बाढ़ में अचानक पानी बढ़ने से दुकान का सामान बह गया था। इस बार पानी बढ़ते ही सामान सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वहीं, घाट में स्थित दुकानदारों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दुकानें दोबारा जमाई थीं लेकिन नदी बढ़ने से कारोबार फिर प्रभावित हो रहा है। 

हाईवे पुल पर एक-एक करके निकले वाहन
मंदाकिनी का पानी बढ़ने के बाद झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर कर्वी के पास पुल से वाहनों को एक-एक करके निकाला गया। इससे पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पिछली बाढ़ में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण उसका एक हिस्सा धंस गया था। इसी को देखते हुए इस बार सुरक्षा के लिए वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई।

मंडलायुक्त ने लिया जायजा
मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शनिवार सुबह मंडलायुक्त अजीत कुमार, एडीएम चंद्रशेखर, एसडीएम अजय यादव के साथ रामघाट के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और जलस्तर कम होते ही साफ सफाई के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। लोगों से भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed