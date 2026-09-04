Kanpur News: बैंक के स्थानांतरित होने की जानकारी पर ग्रामीणों ने किया धरना-प्रदर्शन

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बैंक के दूसरे स्थान पर खोले जाने की जानकारी होने पर ग्रामीण सुबह करीब दस बजे पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। विकास सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में ज्यूनिया गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोली गई थी। करीब डेढ़ साल पहले जब बैंक को सूरजपुर स्थानांतरित करने की चर्चा शुरू हुई, तब भी ग्रामीणों ने एक सप्ताह तक प्रदर्शन किया था।आशीष, दिल बहादुर सिंह ने कहा कि प्रस्तावित नई जगह सुनसान और एकांत क्षेत्र में है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। श्रीनरेश, पप्पू सेंगर ने कहा कि यदि बैंक का स्थान बदला जा रहा है, तो कागजों में भी ज्यूनिया के स्थान पर सूरजपुर नाम दर्ज किया जाए। कहा पूर्व में अधिकारियों के निरीक्षण और आश्वासन के बावजूद अब दोबारा स्थानांतरण की तैयारी से ग्रामीणों में रोष है। शाखा प्रबंधक अभिषेक शुक्ला की सूचना पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद दोपहर करीब 12 बजे से बैंक का काम शुरू हो सका। गजनेर थाना प्रभारी सनत कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को शांत कराकर अपनी मांगें उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने की सलाह दी गई है।