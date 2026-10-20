Kanpur News: युवती की पिटाई का वीडियो वायरल

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रंजिश में घर में घुसकर महिला को पीटाकानपुर। बिधनू थानाक्षेत्र के बांबीपुरवा गांव में रंजिश के चलते महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़िता माधुरी ने गांव के लोगों पर घर में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले दयाराम ने मुकदमे में दी गई गवाही वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। सात अक्टूबर की शाम बाबूराम, सुनील, शिवकरन, रामकुमार और बाबूराम की पत्नी समेत अन्य लोग घर पहुंचे और उनकी पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने धमकी भी दी। बिधनू थाना प्रभारी टीबी सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। (ब्यूरो)पेड़ से टकराई बाइक, दो घायलकानपुर । बिधनू थाना क्षेत्र के जमरेही नहर पुल के पास अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार अफजलपुर निवासी मनोज कुमार यादव और लुधौरी निवासी लियास दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वे किसानगर जा रहे थे। सूपीआरवी ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को बिधनू सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें हैलट भेज दिया गया। बिधनू थानाप्रभारी टीबी सिंह ने बताया कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। (ब्यूरो)