Kanpur News: संविदा लाइनमैन की मौत पर शव रखकर हंगामा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:22 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:22 AM IST
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कानपुर। बाबूपुरवा निवासी करंट में झुलसे लाइनमैन अर्जुन कश्यप (35) की बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शव लेकर एच ब्लॉक स्थित केस्को कार्यालय पहुंचे। परिसर में शव रखकर धरने पर बैठकर हंगामा किया। बाबूपुरवा पुलिस ने समझा बुझाकर उन लोगों को शांत कराया। अर्जुन की पत्नी सोनी ने बताया कि उनके पति कई वर्षों से लाइनमैन थे। तीन माह पहले झुलसने के कारण अर्जुन का इलाज चल रहा था। उन्होंने मेडिकल अवकाश लिया और कर्ज लेकर इलाज कराया लेकिन केस्को की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। इस पर आक्रोशित परिजन ने हंगामा किया। (संवाद)
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