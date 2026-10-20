Kanpur News: नगर निगम कार्यकारिणी में हंगामे के आसार, नगर आयुक्त को घेरेंगे पार्षद

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नगर आयुक्त और महापौर प्रमिला पांडेय के बीच पिछली कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर विवाद देखा गया था। घर-घर कूड़ा उठान और कन्वेंशन सेंटर के टेंडर को लेकर भी तनातनी है। वार्ड-65 के पार्षद और कार्यकारिणी के उपसभापति अभिनव शुक्ला (गोलू) 12 साथी पार्षदों के सहयोग से नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुके हैं। पार्षदों का आरोप है कि घर-घर कूड़ा उठान का ठेका कंपनी को देने के साथ मंगल भवन सहित अन्य समितियों को भंग कर दिया गया।हॉट मिक्स प्लांट के टेंडरों की जांच के लिए गठित समिति भी समाप्त कर दी गई। पार्षदों का कहना है कि यह सभी निर्णय कार्यकारिणी या सदन की स्वीकृति से हुए थे। इन्हें निरस्त करने से पहले जानकारी दी जनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि नगर आयुक्त कार्यकारिणी में कुछ कहते हैं और बाहर आकर बयान बदल देते हैं।एसआईटी पर भी उठाए सवालनगर निगम में 125 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पर कार्यकारिणी के 12 पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने महापौर प्रमिला पांडेय को पत्र भेजकर इसका आधार और जांच की स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है। पार्षद वंदना शर्मा, नीरज कुरील, मनीष मिश्रा, ज्योति पासवान और कुंती निषाद सहित अन्य ने कार्यकारिणी में इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आग्रह किया है।