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इलाहाबाद के रिजवी कॉलेज मैदान पर बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मेरठ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपीसीए की टीम ने निर्धारित 40 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 352 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज भव्य गोयल ने 120 गेंदों पर आठ छक्कों और 14 चौकों की मदद से 171 रन की शानदार पारी खेली। आदर्श सिंह ने 69 गेंदों पर चार छक्कों और छह चौकों की मदद से 80 रन बनाए। अजीत वर्मा ने महज 35 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्के जड़ते हुए 65 रन की तूफानी पारी खेली।353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की टीम यूपी के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। संदीप तोमर ने 75 गेंदों पर आठ छक्कों और सात चौकों की मदद से 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर संघर्ष किया लेकिन उन्हें दूसरे छोर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। पूरी टीम 40 ओवर में 259 रन बनाकर आउट हो गई और यूपी ने 93 रन से मुकाबला जीतकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। नमन तिवारी ने तीन विकेट हासिल किए। हार्दिक चौधरी और देवांश चतुर्वेदी ने दो-दो विकेट झटके। भव्य को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर समेत अन्य सदस्य ने टीम व कोच को बधाई दी है।