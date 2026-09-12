Hamirpur News: व्यापारी की मौत पर चार के खिलाफ प्राथमिकी

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नगर के पठनऊ मोहल्ला निवासी हिमांशु अग्रवाल (40) की बृहस्पतिवार को हालत बिगड़ने पर ग्वालियर में मौत हो गई थी। मृतक के भाई दीपांशु अग्रवाल का आरोप था कि पांच सितंबर की शाम एक महिला व पुरुष दो अज्ञात लोगों को लेकर घर में घुस आए। महिला ने 29 अगस्त को उन लोगों पर फर्जी एससी-एसटी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि एक लाख की रंगदारी मांगने लगे। रुपये न देने पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर चले गए।धमकी से सदमे में आए उनके भाई हिमांशु अग्रवाल के सीने में दर्द होने से हालत बिगड़ गई। ग्वालियर में इलाज के बाद बुधवार को घर लौटे। बृहस्पतिवार शाम वही महिला और उसका साथी घर आए और रुपयों की मांग की। जिसके बाद भाई की फिर से हालत बिगड़ गई। उन्हें सीएचसी से उरई फिर ग्वालियर रेफर किया गया। बताया कि ग्वालियर पहुचते ही उनके भाई की मौत हो गई थी। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि दीपांशु के शिकायती पत्र पर गायत्री अनुरागी व केशपाल राजपूत के खिलाई प्राथमिकी दर्जकर जांच की जा रही है।