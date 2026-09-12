Hamirpur News: नवविवाहिता की मौत, पांच ससुरालीजन नामजद
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:54 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत पर पिता कालका प्रसाद निषाद ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर पति राहुल निषाद समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कालका प्रसाद निषाद ने बताया कि पुत्री संध्या का विवाह 30 नवंबर 2025 को राहुल निषाद से हुआ था। विवाह में नकद और दहेज का सामान दिया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल के पांच सदस्य पांच लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग कर संध्या को प्रताड़ित करते थे। पिता का आरोप है कि 11 सितंबर 2026 को ससुराल वालों ने संध्या के साथ मारपीट कर फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
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कालका प्रसाद निषाद ने बताया कि पुत्री संध्या का विवाह 30 नवंबर 2025 को राहुल निषाद से हुआ था। विवाह में नकद और दहेज का सामान दिया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल के पांच सदस्य पांच लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग कर संध्या को प्रताड़ित करते थे। पिता का आरोप है कि 11 सितंबर 2026 को ससुराल वालों ने संध्या के साथ मारपीट कर फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
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