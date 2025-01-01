Hamirpur News: मंडलस्तरीय बैडमिंटन में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

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अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में विद्यालय की राधिका त्रिपाठी और जानवी की जोड़ी ने महोबा की टीम को 10-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं अंडर-14 बालक डबल्स में आदित्य राज सिंह और आनंद की जोड़ी ने चित्रकूट के खिलाड़ियों को 21-9 से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। दोनों वर्गों में विजेता खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। खिलाड़ियों की सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल है। शिक्षकों और अभिभावकों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रदेश स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर शैलेंद्र सिंह और ज्ञान प्रकाश को दिया। खिलाड़ियों ने कहा कि शिक्षकों की कुशल रणनीति, नियमित अभ्यास, कठिन प्रशिक्षण और लगातार प्रोत्साहन से यह सफलता मिली है। विद्यालय प्रबंधन ने खिलाड़ियों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।