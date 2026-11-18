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पनकी के श्री राम स्कूल की टीम ने जेएलटी की टीम को तीन अंकों से हराया। इस्कोमिया अकादमी की टीम ने दुर्गा प्रसाद की टीम को 10 अंकों से हराया। बुधवार को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक एमपी सिंह व प्रधानाचार्य कविता सेंगर ने दीप जलाकर किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण, शैलेंद्र गर्ग व प्रदीप विश्वकर्मा समेत आदि मौजूद रहे।

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कानपुर। चकेरी के सनिगवां स्थित यूही पब्लिक स्कूल में केएसएस खो-खो बालिका ओपन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुघर सिंह की टीम ने डीपीएस कानपुर को 12 अंकों से हराया। यूपी किराना की टीम ने न्यू किंग्सटन अकादमी को 10 अंकों से हराया। हरमिलाप स्कूल की टीम ने केआर एजुकेशन सेंटर को सात अंकों से हराया।