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कानपुर देहात के सिकंदरा के सहाबापुर राजपुर गांव निवासी किसान संदीप कटियार का यश इकलौता बेटा था। वह एचबीटीयू से केमिकल ट्रेड में बीटेक तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। शनिवार शाम को चचेरा भाई शोभित कटियार जब चंदेल हॉस्टल पहुंचा तो यश के खुदकुशी करने का पता चला। घटना के बाद मां संगीता और पिता की हालत बिगड़ गई। पोस्टमार्टम हाउस में चाचा प्रदीप कटियार और मुंह बोले बाबा अधिवक्ता सतीश कटियार हॉस्टल के छात्रों के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि यश की मां से शुक्रवार को फोन पर बात हुई थी। उसने शनिवार शाम तक घर आने के लिए कहा था।परिजन का कहना है कि वह शराब नहीं पीता था। उन्हें आशंका है कि कमरे में किसी और ने शराब पी होगी। इसकी जानकारी अन्य छात्रों को है लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा। परिजन ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस के अनुसार तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।