उन्नाव: दो बाइकों की टक्कर में दुकानदार की मौत, दो युवक घायल; राखी बांधने का इंतजार करती रह गईं बहनें

दूसरी बाइक पर मरौंदा गांव निवासी विजेंद्र (18) पुत्र रामशंकर और सुमित (18) पुत्र रामअवतार सवार थे। टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने सत्यम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विजेंद्र और सुमित की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।