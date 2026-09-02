उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे पर धंसी सर्विस रोड की मरम्मत, जलभराव रोकने को बनेगी दीवार, पंपसेट से निकाल रहे पानी

उन्नाव जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर किमी संख्या 423.6 के पास फूड प्लाजा को जाने वाली सर्विस रोड करीब तीन मीटर धंस गई। निर्माण एजेंसी ने आनन-फानन मरम्मत कराई। वहीं, सोनिक टोल पर दूसरे दिन भी जलभराव, वाहन चालकों को परेशान किए रहा।

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कर्मचारी ट्रैक्टर और पंपसेट से पानी निकालने के लिए दिन भर मशक्कत करते रहे। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को हुआ था। मंगलवार को हुई बारिश में किमी संख्या 423.6 पर प्रयागराज जाने वाली रोड पर रेस्ट एरिया को जाने वाली सर्विस लेन करीब तीन मीटर धंस गई। जानकारी मिलते ही कार्यदायी संस्था ने ढलाई कराकर धंसी सड़क को दुरुस्त कराया।