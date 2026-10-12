फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Uncontrolled auto overturned due to collision between car and DCM, six injured

Kanpur News: कार-डीसीएम में भिड़ंत से अनियंत्रित ऑटो पलटा, छह घायल

Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Uncontrolled auto overturned due to collision between car and DCM, six injured
रूरा। अकबरपुर-रूरा मार्ग पर तिगाई भठ्ठे के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार कार और डीसीएम की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के दौरान पीछे से आ रहा ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नगर की सीएचसी में भर्ती करवाया। इस दौरान आधा घंटे तक आवागमन बाधित रहा। रूरा थानाक्षेत्र के अमौली ठकुरान गांव निवासी ऑटो चालक राघवेंद्र उर्फ भुल्लन 48 ने बताया कि रविवार की शाम को अकबरपुर मेडिकल काॅलजे से रिश्तेदार को देखकर घर आ रहे थे। साथ में परिवार की रसना 45, रेखा 44, अनिल 30 ऑटो में सवार होकर घर आ रहे थे। तिगाई गांव के पास पीछे से आ रही कार ऑटो को ओवरटेक कर सामने से आ रही डीसीएम से टकरा गई। हादसे की आवाज सुनकर वह चौंक गया। इससे ऑटो अनियंत्रित होकर खड्ड में पलट गया। हादसे में ऑटो सवार चारों लोग, सराय निवासी कार चालक आयुष मिश्रा 28 व उसका साथी सक्षम 33 घायल हो गए। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीनों क्षतिग्रस्त वाहन कब्जे में लिए गए हैं। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed