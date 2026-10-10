Kanpur News: अनियंत्रित ऑटो पलटकर खाई में गिरा, महिला की मौत, तीन घायल

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शुक्रवार दोपहर दो बजे के करीब एक ऑटो सवारियों को लेकर रूरा की ओर आ रहा था। गुटैहा गांव के पास एक पुलिया से पहले ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार रसूलाबाद थानाक्षेत्र के इकघरा निवासी माधुरी देवी (45), नवीपुर निवासी रीना (35), उनका बेटा पीयूष (10) व चालक रवि (30) निवासी पहाड़ीपुर रसूलाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची।स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज अकबरपुर लाया गया, यहां ईएमओ डॉ. निशांत पाठक ने माधुरी देवी को मृत घोषित कर दिया। अनहोनी की जानकारी पर माधुरी का भतीजा विनय कुशवाहा अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि चाची चकरपुर में रहकर रनियां की फैक्टरी में निजी नौकरी करती थीं। शुक्रवार को गांव परिवार में गमी हो गई थी। वह वहां से चकरपुर वापस आ रही थी। इधर, मां की मौत पर इकलौता बेटा आशीष कुशवाहा व बेटी मुस्कान रोते-बिलखते रहे। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि ऑटो को थाने में खड़ा करा दिया गया। महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।