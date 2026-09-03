कानपुर: मूसानगर में बारिश के बीच कच्चा मकान ढहा, दो मासूमों की मौत; पिता गंभीर रूप से घायल
Kanpur Dehat: मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसेन गांव में बुधवार देर रात बारिश के दौरान कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। कमरे में माता-पिता के साथ सो रहे मासूम भाई-बहन और उनके पिता मलबे में दब गए।
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हादसे में सात वर्षीय बेटी पलक और एक वर्षीय बेटे लवी की मौत हो गई, जबकि पिता श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। मां संगीता बाल-बाल बच गईं। जरसेन निवासी श्रीराम (38) अपनी पत्नी संगीता और दो बच्चों पलक (7) व लवी (1) के साथ एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। बुधवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार कमरे में सो रहा था। रात करीब 10:40 बजे बारिश के बीच अचानक कमरे का एक हिस्सा भरभराकर ढह गया। मकान गिरते ही चारों मलबे में दब गए।
पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना
मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के साथ राहत कार्य शुरू किया और मलबे में दबी संगीता को बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स के साथ थानाध्यक्ष अमिता वर्मा मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर श्रीराम और दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया।
पुलिस के मुताबिक, करीब 11:40 बजे तक सभी को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक पलक और लवी की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल श्रीराम को पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी पुखरायां में भर्ती कराया।
बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम
एक साथ दोनों बच्चों की मौत और पति के घायल होने से संगीता बदहवास हो गईं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि मकान गिरने से दो मासूमों की मौत हुई है, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को भी दे दी गई है।