कानपुर: मूसानगर में बारिश के बीच कच्चा मकान ढहा, दो मासूमों की मौत; पिता गंभीर रूप से घायल

बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम

एक साथ दोनों बच्चों की मौत और पति के घायल होने से संगीता बदहवास हो गईं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि मकान गिरने से दो मासूमों की मौत हुई है, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को भी दे दी गई है।







