उन्नाव में दो बाइकों की भिड़ंत, 17 वर्षीय किशोर समेत दो की मौत; दो घायल

लखनऊ के वृंदावन सेक्टर-दो, आवास विकास कॉलोनी निवासी हरिओम (45) पुत्र काशी अपने 17 वर्षीय बेटे निहाल के साथ बाइक से मौरावां में रिश्तेदारी में आए थे। रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से लखनऊ लौट रहे थे। हड़हा-लऊआ मार्ग पर लऊआ गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक मौरावां थानाक्षेत्र के बालमुकुंदखेड़ा निवासी प्रेम (32) पुत्र हीरा यादव चला रहा था। उसके साथ गांव के ही दिनेश (28) पुत्र प्यारे यादव भी थे। हादसे में हरिओम, निहाल, प्रेम और दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

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