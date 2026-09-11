हरदोई: 20 साल पुराने दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 35 हजार जुर्माना पीड़िता को देने का आदेश

गुझिया मांगकर घर में घुसा था आरोपी

मामला पाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी युवती ने प्राथमिकी में बताया था कि 17 मार्च 2006 की शाम वह अपने आंगन में बैठी थी। इसी दौरान गांव का गुड्डू उर्फ जय प्रकाश पाठक उसके घर में घुस आया। आरोप है कि उसने पहले युवती से होली की गुझिया मांगी और इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान गुड्डू का साथी श्यामू यादव भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि श्यामू ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती अगले दिन अपने पिता के साथ थाने पहुंची, लेकिन उस समय मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।