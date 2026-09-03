आसमान से बरसी आफत: 25 मोहल्ले डूबे, एक सप्ताह से 50 हजार आबादी जलभराव में कैद, तब साहब जमीन पर उतरे

मकड़ीखेड़ा में जलनिकासी के लिए पहले दो पंप लगे थे, अब तीन पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। पहली प्राथमिकता पानी निकासी कर लोगों को राहत देना है। नाला निर्माण बारिश थमने के बाद होगा। इसके बाद अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। - अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त

मकड़ीखेड़ा नाला करीब 16 फीट चौड़ा है, लेकिन मैनावती मार्ग पर अतिक्रमण के कारण चौड़ाई आठ फीट रह गई है। आधी-अधूरी सफाई से जलकुंभी और कचरा जमा है। वहीं बजट जारी होने के बावजूद दो साल में साढ़े तीन किमी लंबे नाले का निर्माण नहीं हो सका। इससे बारिश में पानी बैकफ्लो होकर मोहल्लों में भर जाता है। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले के मीडिया प्रभारी अशोक सिंह दद्दा, प्रतिनिधि चंचल सिंह भदौरिया ने गुरुवार को सुंदरनगर पहुंचकर जलभराव का हाल देखा और मगरमच्छ को पकड़वाने की मांग की है।