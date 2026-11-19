विज्ञापन

जालौन के कदौरा में हैदरपुरा निवासी अवसाफ ने बताया कि वह कालपी खदान में काम करता है। पिता खालिद हुसैन (55) ट्रक चालक थे। इसके बाद उन्होंने साझे में कस्बा के ही एक युवक के साथ ट्रक खरीद लिया। साझेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाने के चलते पिता ही ट्रक की किस्त भरते रहे। बुधवार को साझेदार ने हिसाब कर रुपये देने के लिए कहा था। इसके बाद शाम को युवक ने ही फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता ट्रक पर हैं। चौरा में किसी ट्रक वाले से विवाद के बाद मारपीट हो गई।बताया की जब वह चौरा के पास खड़े ट्रक के पास पहुंचा तो पिता बेहोशी की हालत में खून से लथपथ ट्रक के केबिन में पड़े थे। उनकी गर्दन धारदार हथियार से रेती गई थी। सूचना पर आई हाईवे एंबुलेंस से वह पिता को पुखरायां सीएचसी ले गया। वहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। आरोप लगाया कि रुपयों के लेन-देन को लेकर ही साझेदार युवक ने पिता की गला रेत कर हत्या की है। अनहोनी पर पत्नी साबिरा व परिजन रोने लगे। भोगनीपुर अपराध निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी परिजन की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।