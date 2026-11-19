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कानपुर। पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग में जान गंवाने वाले प्रांजल और महिला राखी साहू को मोहल्ले के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। देर शाम हुई श्रद्धांजलि सभा में मोहल्ले के सौरभ शुक्ला, अनिल सिंह, रामआसरे तिवारी व हरिओम आदि रहे। इस दौरान मोहल्ले वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अपार्टमेंट की अधूरी सुविधाएं पूरी कराने की मांग की है। (ब्यूरो)