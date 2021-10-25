Kanpur News: झींझक स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर व्यापारियों ने दिया धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मुकुल शुक्ला और मंडल संयोजक कौशल किशोर मिश्रा के नेतृत्व में हुए धरने में झींझक स्टेशन पर अप-डाउन जम्मू मेल एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर नई दिल्ली और कोटा पटना एक्सप्रेस व अप की रीवा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की गई। व्यापारियों ने स्टेशन के दक्षिणी छोर से मुख्य मार्ग तक संपर्क सड़क और सीढ़ियां बनवाने, प्लेटफार्म तीन व चार का पूर्ण विकास कराने के साथ शेड, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, पेयजल और आधुनिक शौचालय की सुविधा बढ़ाने की मांग रखी।बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग यात्रियों के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने तथा स्टेशन परिसर में तिरंगा सेल्फी पॉइंट और पार्किंग क्षेत्र के पास मॉडल स्टेशन की तर्ज पर ओपन जिम बनवाने की मांग भी की गई। धरना में रवींद्र पालीवाल, हेमलता कोविंद और प्रमोद कुमारी पांडेय ने कहा कि स्टेशन से आसपास के बड़ी संख्या में गांवों के लोग आवागमन करते हैं। प्रमुख ट्रेनों का ठहराव होने और यात्री सुविधाएं बढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी।धरना स्थल पर सहायक मंडल अभियंता इटावा आरपी सिंह पहुंचे और मांगपत्र लेने की बात कही। इस पर धरने पर बैठे व्यापारियों ने सक्षम अधिकारी के मौके पर आकर आश्वासन देने तक धरना समाप्त करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद एडीईएन इटावा वापस चले गए। बाद में मंडल संयोजक कौशल किशोर मिश्रा आमरण अनशन पर बैठ गए। धरने में गणेश तिवारी, कन्हैया पोरवाल, प्रदीप शर्मा, बृजेंद्र पाल, अंशू यादव, सरोज यादव, अभिषेक गुप्ता, अजय, अवधेश पोरवाल, अमित आदि मौजूद रहे।