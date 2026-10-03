Kanpur News: जुर्माने भरकर तीन बंदी रिहा कराए
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:19 AM IST
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कानपुर। सुभाषिनी शिवहरे फाउंडेशन ने शुक्रवार को जिला कारागार में जुर्माना की धनराशि अदा न कर पाने के कारण सजा काट रहे बंदियों का अर्थदंड जमा कराकर उन्हें रिहा कराया। रिहा होने वालों में शीबू उर्फ अकरम, अब्दुल रशीद, मन्नान की जुर्माना राशि संस्था ने अदा की। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष डॉ. सुभाषिनी खन्ना, प्रियल अग्रवाल, रचना अवस्थी, जेल अधीक्षक आरके पांडेय, जेलर कमलेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर प्रदीप कुमार सिंह आदि रहे। संवाद
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