उरई: नाली के रास्ते घर में घुसे चोर, तीन कमरों के ताले काटकर लाखों के जेवरात चोरी

लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ

पीड़ित के मुताबिक अलमारी में रखा तीन तोला सोने का हार, एक बड़ा और एक छोटा मंगलसूत्र, जिनका कुल वजन करीब तीन तोला था, चोर ले गए। इसके अलावा करीब 12 आना वजन की सोने की झुमकी और 12 ग्राम की सोने की जंजीर भी चोरी हुई है। चोर 56 ग्राम की चांदी की पायल, पुत्रवधू की करीब 10 ग्राम वजन की चार सोने की अंगूठियां और करीब 12 भर वजन की चांदी की तीन जोड़ी तोड़ियां भी उठा ले गए।