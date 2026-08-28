Kanpur News: तालाब में तब्दील हो चुकी ढरकन की मुख्य सड़क

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ग्रामीण मंशाराम, जवाहर लाल, गोल्डी यादव, अंकुश, राम दत्त पाल, ध्रुव लाल, प्रमोद दिवाकर, पप्पू दिवाकर, ओम प्रकाश दिवाकर, घनश्याम दिवाकर, सोनू दिवाकर, सनोज व आशिक राजपूत ने बताया कि गांव की सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इनमें हर समय गंदा पानी भरा रहता है।बारिश के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। मांग के बावजूद सड़क आज भी बदहाल है। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क का निर्माण तत्काल कराने की मांग की है।(संवाद)