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Kanpur News: युवाओं की बदलती सोच और संवेदनाओं पर होगा मंथन

Wed, 16 Sep 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:36 AM IST
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The changing mindset and sensibilities of the youth will be deliberated upon.
कानपुर। शहर में पहली बार 18 और 19 सितंबर को एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एफिलेटेड टू सीआईएससीई का 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 300 स्कूल के प्रधानाचार्य शामिल होंगे। इसमें युवाओं की बदलती सोच, उनका सोसाइटी से इमोशनली कट-ऑफ होने के कारणों को समझने के विषय पर चर्चा की जाएगी।
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यह जानकारी शीलिंग हाउस स्कूल में आयोजित प्रेसवार्ता में नाॅर्थ जोन काेआर्डिनेटर वनिता मेहरोत्रा एवं शर्मिला नंदी, साउथ जोन कोआर्डिनेटर फादर थॉमस कुमार, सेक्रेटरी हेड्स ऑफ स्कूल सुषमा मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा, अभिनेत्री शेफाली शाह, समकालीन लेखक अमीश त्रिपाठी शामिल होंगे। हर साल यह सम्मेलन अलग अलग जगहों पर होता आया है। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर रजनीश त्रिवेदी शामिल होंगे। सीआईएससीई की उपसचिव एकता कौंडल शामिल होंगी। सम्मेलन से निकले निष्कर्ष को उनसे साझा किया जाएगा।
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