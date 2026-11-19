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सहारनपुर मैदान पर लखीमपुर वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन ने आठ विकेट पर 129 रन बनाए। गौरव कपूर ने 49 और नीरज शुक्ला ने 33 रन बनाए। सहारनपुर की टीम पांच विकेट पर 128 रन ही बना सकी। लखीमपुर ने एक रन से मैच जीता। केपी कॉलेज मैदान, प्रयागराज में मेजबान टीम ने संदीप यादव के 73 रनों की मदद से पांच विकेट पर 168 रन बनाए। सोनभद्र की टीम 158 रन पर सिमट गई। इलाहाबाद ने 10 रन से जीत दर्ज की।सहारनपुर में तीसरे मैच में वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की टीम 123 रन पर आउट हो गई। बरेली ने शादाब के 54 रनों की मदद से 15.3 ओवर में चार विकेट पर 127 रन बनाकर छह विकेट से मुकाबला जीत लिया। जालौन में झांसी ने विवेक तिवारी (82) और सरफराज (64) की पारियों से पांच विकेट पर 238 रन बनाए। जालौन की टीम 136 रन ही बना सकी। झांसी ने 102 रन से जीत हासिल की। हरदोई में लखनऊ ने अब्दुल जमाली (60) और जीशान अजहर (43) की बदौलत छह विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में हरदोई की टीम सात विकेट पर 169 रन ही बना सकी। लखनऊ ने 34 रन से मुकाबला अपने नाम किया।