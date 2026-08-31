Kanpur News: चार नए तहसीलदारों की तैनाती, न्यायिक तहसीलों की संभालेंगे कमान
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:47 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:47 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। तहसीलों में न्यायिक कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने चार नवागत तहसीलदारों की तैनाती कर दी है। सोमवार को जारी आदेश मे सभी चार तहसीलदारों को जिले की अलग-अलग तहसीलों में तहसीलदार (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीएम के जारी आदेश मे रतन कुमार को तहसीलदार (न्यायिक) बिल्हौर, कुमार शिवम मौर्य को तहसीलदार (न्यायिक) नर्वल, पंकज यादव को तहसीलदार (न्यायिक) घाटमपुर और रविन्द्र कुमार मिश्रा को तहसीलदार (न्यायिक) सदर के पद पर तैनाती दी गई है।
कानपुर। तहसीलों में न्यायिक कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने चार नवागत तहसीलदारों की तैनाती कर दी है। सोमवार को जारी आदेश मे सभी चार तहसीलदारों को जिले की अलग-अलग तहसीलों में तहसीलदार (न्यायिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीएम के जारी आदेश मे रतन कुमार को तहसीलदार (न्यायिक) बिल्हौर, कुमार शिवम मौर्य को तहसीलदार (न्यायिक) नर्वल, पंकज यादव को तहसीलदार (न्यायिक) घाटमपुर और रविन्द्र कुमार मिश्रा को तहसीलदार (न्यायिक) सदर के पद पर तैनाती दी गई है।
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