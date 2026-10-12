Kanpur News: नगर निगम में प्लास्टर की डस्ट मिले चूने की आपूर्ति

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कानपुर। शहर में धार्मिक आयोजनों और साफ-सफाई के लिए आपूर्ति किए जा रहे चूने में मिलावट की जा रही है। भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में असली चूने की जगह गन्ने की खोई और प्लास्टर की डस्ट मिलाकर आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाया। नवीन पंडित ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से चूने के नमूनों की प्रयोगशाला जांच कराने का सुझाव दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवीन पंडित ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर जांच भी कराई है। (संवाद)