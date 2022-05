{"_id":"62733a09c585da7bc82522be","slug":"student-going-to-coaching-in-auraiya-was-crushed-to-death-by-a-tanker","type":"story","status":"publish","title_hn":"औरैया: कोचिंग जा रही छात्रा की टैंकर से कुचलकर मौत, आक्रोशित परिजनों का हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 05 May 2022 08:15 AM IST