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कानपुर: स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों का कब्जा; बीच सड़क पर डेरा डाले पशु बने वाहन चालकों की मुसीबत

Tue, 01 Sep 2026 04:19 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 01 Sep 2026 04:19 PM IST
सार

Kanpur News: मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। गंभीरपुर गांव के पास हाईवे पर एक दर्जन से अधिक आवारा मवेशी सड़क पर बैठे नजर आए।

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Stray Cattle Occupy State Highway, Pose Risk to Passing Vehicles Near Ganga Barrage
मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अचानक मवेशियों के सामने आ जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंधना गंगा बैराज पर आवारा पशुओं को हाईवे पर पहुंचने से रोकने के लिए जगह-जगह लोहे के गार्डर लगाए गए थे, लेकिन अब कई स्थानों से ये गार्डर गायब हो चुके हैं। इसके चलते आवारा पशु आसानी से हाईवे तक पहुंच रहे हैं।

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हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच मवेशियों के सड़क पर बैठने से हादसे का खतरा भी बना रहता है। वाहन चालक अचानक सड़क पर बैठे पशुओं को देखकर ब्रेक लगाने या दिशा बदलने को मजबूर होते हैं। स्थानीय लोगों ने हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने और गायब हुए लोहे के गार्डर दोबारा लगवाने की मांग की है।



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