कानपुर: स्टेट हाईवे पर आवारा मवेशियों का कब्जा; बीच सड़क पर डेरा डाले पशु बने वाहन चालकों की मुसीबत

हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच मवेशियों के सड़क पर बैठने से हादसे का खतरा भी बना रहता है। वाहन चालक अचानक सड़क पर बैठे पशुओं को देखकर ब्रेक लगाने या दिशा बदलने को मजबूर होते हैं। स्थानीय लोगों ने हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने और गायब हुए लोहे के गार्डर दोबारा लगवाने की मांग की है।







