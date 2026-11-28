कानपुर के सरसौल ब्लॉक परिसर में शनिवार सुबह शहनाई की गूंज के बीच मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की धूम है। ब्लॉक में 69 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना है, जिसकी तैयारियां सुबह से ही पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक कुल सात जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और धीरे-धीरे जोड़े ब्लॉक परिसर में पहुंच रहे हैं।

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समाज कल्याण विभाग द्वारा समारोह को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मुख्य गेट से लेकर पूरे ब्लॉक परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। परिसर में सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पूरे परिसर में शहनाई बज रही है, जिससे माहौल उत्सव जैसा बना हुआ है।