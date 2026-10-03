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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Spun the charkha, sang Ramdhun, and the message of peace resonated during the interfaith prayer.

Kanpur News: चरखा काता, रामधुन गाया, सर्वधर्म प्रार्थना में गूंजा शांति का संदेश

Sat, 03 Oct 2026 02:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:41 AM IST
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Spun the charkha, sang Ramdhun, and the message of peace resonated during the interfaith prayer.
कानपुर। गांधी जयंती पर महानगर कांग्रेस की ओर से तिलक हाल में कांग्रेसियों ने चरखा चलाकर सूत काता और सामूहिक रूप से रामधुन गाया। सर्वधर्म प्रार्थना में पं. संतोष शुक्ला ने गीता, इम्तियाज अहमद सिद्दीकी ने कुरान, सरदार जसप्रीत सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब और पास्टर जितेंद्र सिंह व सैमुअल लकी सिंह ने बाइबिल का पाठ किया।
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कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। हलीमुल्लाह खां और रामजी दीक्षित ने चरखे पर सूत काता। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि गांधी और शास्त्री का जीवन सादगी, त्याग, सेवा और राष्ट्रहित की प्रेरणा देता है। इस दौरान पूर्व पार्षद राकेश साहू, वसुंधरा वर्मा, निजामुद्दीन खान, प्रतिभा पाल, विनय पांडेय, शीलू श्रीवास्तव, नरेश त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, विकास सोनकर, रामशंकर राय, राजेंद्र वाल्मीकि, मुकेश कनौजिया, संदीप निषाद, संजय एल्विन आदि मौजूद रहे।
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